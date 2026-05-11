أكدت الدكتورة سالي عبدالرؤوف، رئيس قطاع الأقاليم بهيئة الرعاية الصحية، أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل تشمل خمس محافظات هي المنيا ودمياط وكفر الشيخ ومطروح وشمال سيناء، بتكلفة تُقدَّر بنحو 115 مليار جنيه، وتستهدف تغطية 12 مليون مواطن خلال السنوات المقبلة.

وأضافت خلال مداخلة عبر شاشة «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، أن المرحلة الجديدة تتضمن تجهيز 744 منشأة صحية، بينها 70 مستشفى و674 وحدة ومركز طب أسرة، مع تطوير البنية التحتية وتزويد المنشآت بأحدث الأجهزة الطبية والأنظمة الإلكترونية، بما يضمن إنشاء ملف صحي إلكتروني موحد لكل مواطن وربط جميع المنشآت الصحية ببعضها.

وأوضحت عبدالرؤوف، أن الخبرات المتراكمة من تطبيق المرحلة الأولى ساهمت في وضع دليل موحد لتشغيل المنظومة وتدريب الكوادر البشرية وفق معايير موحدة، مشيرة إلى أن الخطة الزمنية تستهدف الانتهاء من المرحلة الثانية خلال 3 سنوات، مع دراسة ضم محافظة الإسكندرية وتسريع تنفيذ المرحلة الثالثة.

وأعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الاستعدادات النهائية لتشغيل المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن هذه المرحلة تمثل خطوة استراتيجية جديدة نحو استكمال بناء نظام صحي متكامل قائم على الجودة والاستدامة.

