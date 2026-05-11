ترامب: فرص صمود وقف إطلاق النار مع إيران لا تتجاوز 1%

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأن وقف إطلاق النار مع إيران «هش للغاية»، معتبرًا أنه الأضعف على الإطلاق.

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين ردًا على سؤال بشأن الوضع: «وقف إطلاق النار هش للغاية... وأعتبره الأضعف حاليًا»، وفقًا لوكالة «سبوتنيك».

وأضاف أن احتمالات صمود وقف إطلاق النار «لا تتجاوز 1%».

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه يدرس استئناف «مشروع الحرية»، مشيرًا إلى أن نطاقه قد يتجاوز مجرد مرافقة السفن عبر مضيق هرمز.

وفي مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، قال ترامب إنه «لم يتخذ حتى الآن قرارًا نهائيًا بشأن استئناف المشروع»، وذلك في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بأمن الملاحة البحرية في المنطقة.

من جانبه، رد محمد مخبر، مستشار ومساعد المرشد الإيراني، على تصريحات الرئيس الأمريكي، قائلًا إن «ترامب يتحدث عن أمانيه، ولن يتمكن قطعًا من فتح مضيق هرمز».

وأضاف مخبر، في تصريحات لوكالة أنباء «فارس»، أن «مضيق هرمز في قبضة الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، واصفًا ذلك بأنه من «بركات الحرب المفروضة».