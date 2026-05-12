ألمانيا تمول مراكز تدريب عسكري في أوكرانيا

تشارك ألمانيا بأكثر من 10 ملايين يورو في مبادرة للاتحاد الأوروبي تهدف إلى إنشاء مراكز تدريب عسكري في أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس على هامش زيارته للعاصمة الأوكرانية كييف إن ألمانيا تمول من خلال هذه المساهمة البنية التحتية لمنشأة تدريب متكاملة.

وقال بيستوريوس إن مراكز التدريب هذه في أوكرانيا تهدف إلى ضمان بقاء الجاهزية القتالية للجيش الأوكراني مرتفعة، حتى بعد توصل محتمل لاتفاق سلام مع روسيا التي اجتاحت أوكرانيا قبل أكثر من أربعة أعوام.

وأضاف بيستوريوس أن هذه الخطوة تعد واحدة من عدة إجراءات مرتبطة بالردع مستقبلا، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن تدريب نحو 27 ألف جندي أوكراني في ألمانيا.