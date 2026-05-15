إيران تؤكد تقديم روسيا عرضا للمساعدة في النزاع النووي مع الغرب

أكدت إيران أن روسيا عرضت تقديم مساعدتها في النزاع النووي مع الغرب.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مؤتمر صحفي في نيودلهي، اليوم الجمعة: "لقد التقيت بالرئيس فلاديمير بوتين في روسيا، وناقشنا أيضا مسألة اليورانيوم"، كما شكر الحكومة الروسية على "اقتراحها".

وكان عراقجي، الذي تحدث على هامش اجتماع وزراء خارجية دول بريكس، يؤكد تصريحات أدلى بها بوتين مؤخرا؛ فبعد الفعاليات التي أُقيمت بمناسبة الذكرى السنوية للنصر في الحرب العالمية الثانية في 9 مايو، صرح زعيم الكرملين بأن روسيا مستعدة لتسلم اليورانيوم عالي التخصيب من إيران بغرض تخزينه.

ويثير البرنامج النووي الإيراني جدلا واسعا، حيث تتهم الولايات المتحدة وإسرائيل ودول غربية القيادة في طهران بالسعي إلى تطوير أسلحة نووية، بينما تنفي إيران ذلك.

ويشعر الغرب بقلق خاص إزاء مخزون يبلغ نحو 440 كيلو جراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% داخل إيران، والذي يمكن، إذا جرى تخصيبه بدرجة أعلى، أن يكون كافيا لصنع عدة أسلحة نووية.

وحتى قبل الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في نهاية فبراير، كان ممثلون من واشنطن وطهران يتفاوضون بشأن مصير هذه المواد عالية التخصيب.