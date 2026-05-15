أنصار ستارمر يحثون منافسيه على إعادة التفكير في الترشح لقيادة الحزب

ناشد وزير الإسكان ستيف ريد، اليوم الجمعة، أعضاء الحزب التراجع عن حافة صراع مثير للانقسام على القيادة، قال إنه سيمنع الحكومة من معالجة قضايا مثل أزمة غلاء المعيشة، وسيعزز فرص حزب إصلاح المملكة المتحدة.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "يحتاج الناس في عطلة نهاية الأسبوع هذه فقط إلى التمهل قليلا، والنظر إلى الخطأ الذي حدث الأسبوع الجاري، ثم العودة الأسبوع المقبل مستعدين لفعل ما قلنا إننا سنفعله، الوطن أولا، والحزب ثانيا، والتركيز على تحقيق التغيير الذي تم انتخابنا من أجله".

وجاءت هذه المناشدة بعد أسبوع من المناورات السياسية التي طغت على كل شيء آخر في وستمنستر.

وبلغت الخلافات الداخلية ذروتها صباح أمس الخميس؛ عندما استقال وزير الصحة البريطاني ويس ستريتنج.

وبينما أشاد بـ"شجاعة ستارمر وحكمته السياسية" في الشئون الدولية، قال ستريتنج إنه فقد الثقة في قيادة رئيس الوزراء بسبب الأخطاء في القضايا الداخلية.

وكتب ستريتنج في رسالة استقالة لاذعة: "حين نحتاج إلى رؤية، نجد فراغا.. وحين نحتاج إلى توجيه، نجد تخبطا".