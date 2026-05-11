النيابة تأمر بإجراء تحليل مخدرات للمتهم المتسبب في وفاة عامل دليفري بمدينة نصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أمرت النيابة العامة بمدينة نصر بعرض قائد السيارة الملاكي المتسبب في وفاة، عامل دليفري خلال سيره بدراجة نارية على مصلحة الطب الشرعي لبيان تعاطيه المواد المخدرة.

وكان عامل الدليفري يسير في الطريق أمس بأحد الطرق بمدينة نصر، لكنه تعرض لحادث أليم أثناء قيادته الدراجة البخارية، وتم نقل جثمانه لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا أفاد بتصادم شاب من قبل سيارة مسرعة بمدينة نصر، وانتقلت القوات فور تلقي البلاغ، وتم نقل الشاب لمشرحة المستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وكشفت التحريات أن الشاب كان يسير بجانب الطريق وصدمته سيارة ملاكي من الخلف، وتم ضبط صاحب السيارة المتسببة في الحادث وقام رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.