لبنان يؤكد أهمية توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية ورفعها إلى الأمم المتحدة

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الاثنين، أهمية متابعة توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية ورفعها إلى الأمم المتحدة.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام"، عن سلام قوله، خلال ترؤسه صباح اليوم الاجتماع الوزاري الدوري إنهم يعملون لعقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وقال وزير الإعلام المحامي بول مرقص، بعد الاجتماع: "في بداية الاجتماع، توقف الرئيس سلام عند توسع الاعتداءات الإسرائيلية وأهمية متابعة توثيق جرائم الحرب ورفعها إلى الأمم المتحدة، كما كشف عن الاتفاق الحاصل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة لبنان في القريب العاجل للتحقق في جرائم الحرب المرتكبة في لبنان".

وأضاف أن هناك تنسيقا بين الوزارات المختصة لاستكمال توثيق الدمار والخسائر والأضرار، بالتعاون مع المؤسسات الدولية، ولا سيما البنك الدولي، والاستعانة بصور الأقمار الاصطناعية، مشيرا إلى أن كل وزارة تولت توثيق الأضرار ضمن نطاق اختصاصها، لا سيما في ما يتعلق بالأضرار الاقتصادية وتجريف القرى.

ولفت الوزير مرقص، إلى أن سلام توقّف "مليًا إلى الحصيلة البشرية التي بلغت 2846 شهيداً و8639 جريحاً".

وتابع: "أما على الصعيد الأمني والعسكري، فقد عرض وزير الدفاع التطورات الميدانية"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تقيم نقطة ثابتة في معتقل الخيام، إلى جانب نقاط متحركة تدخل إلى بعض المناطق وتنسحب منها".

وأشار وزير الدفاع، إلى أن الجيش اللبناني يواصل تنفيذ عمليات على الحدود اللبنانية ـ السورية لضبط عمليات التهريب، ودهم مزارع تُستخدم لإنتاج المخدرات وزراعتها، وتخللت بعض هذه العمليات مواجهات وتبادل لإطلاق النار أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، إضافة إلى مواصلة الجيش جهوده لضبط عمليات التهريب على الحدود اللبنانية ـ السورية".

واوضح الوزير مرقص، أن "الاجتماع تناول الحاجات الإغاثية والتأمينية للنازحين، وسبل تأمين الدعم اللازم لأهلنا وأبنائنا، من خلال التنسيق بين الوزارات المختصة وبإشراف دولة رئيس مجلس الوزراء".