الأردن والسعودية تبحثان تعزيز التعاون الصناعي والتجاري وتوسيع الشراكات الاستثمارية

بحثت الأردن والسعودية سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري، في قطاعات الصناعات الدوائية والغذائية والتعدينية والخدمات اللوجستية، إلى جانب تعزيز التكامل في سلاسل الإمداد الإقليمية، بما ينعكس على دعم التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي والصناعي في البلدين والمنطقة.

جاء ذلك خلال مباحثات عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي بين وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني المهندس يعرب القضاة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة البناء على العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وتطوير التعاون الاقتصادي والصناعي بما يخدم المصالح المشتركة.

واتفق الجانبان على توسيع مجالات الشراكة الاستثمارية والصناعية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في البلدين لإقامة مشاريع مشتركة، بما يسهم في خلق فرص اقتصادية جديدة وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة.

كما بحث الجانبان سبل معالجة التحديات والمعيقات التي تواجه التبادل التجاري، والتأكيد على أهمية تسهيل الإجراءات المرتبطة بحركة التجارة وانسياب السلع والخدمات، وتطوير آليات التنسيق المشترك بين الجهات المعنية.

وشدد الجانبان في ختام المباحثات على أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز مسار التكامل الصناعي والتجاري، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد في المنطقة.