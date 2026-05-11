شهيدان برصاص الاحتلال وسط غزة وإصابات في بيت لاهيا

تمكنت فرق الإسعاف والطوارئ من انتشال جثماني شهيدين ارتقيا برصاص الاحتلال مساء أمس، قرب مفرق الشهداء جنوب مدينة غزة.

ونقل الشهيدان: منير عيد محمد الجطلي 30 عامًا، وعلاء إبراهيم سليم عياد 31 عاما، إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، بعد أن ظلت جثامينهما ملقاة على الأرض لأكثر من 12 ساعة.

وكانت قوات الاحتلال تقدمت نحو شارع صلاح الدين وسط إطلاق نار مكثف.

وفي سياق متصل، أصيب سبعة مواطنين بينهم طفل وأمه، إثر القصف المدفعي الذي استهدف تل الذهب في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 3 شهداء جدد، و16 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 854 شهيدًا، و2453 إصابة، و770 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأشارت إلى ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و740 شهيدًا، و172 ألفًا و555 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.