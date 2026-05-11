معبر رفح البري يواصل إدخال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة

دفعت الجهات الإشرافية بأفواج شاحنات المساعدات من عند معبر رفح البري، اليوم الاثنين، باتجاه معبر كرم أبو سالم؛ لإغاثة قطاع غزة.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح لـ"الشروق"، أنه تم إدخال دفعات من الشاحنات المحملة بمئات الأطنان من المواد الغذائية الضرورية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية والخيام والمواد البترولية، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وكشف المصدر أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو حتى أمس الأحد بلغ 30 ألفا و600 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 640 ألف طن، كما بلغ إجمالي شاحنات المواد البترولية 2,580 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 565 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37 ألفا و412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28,584 طنا من الغاز، و60,345 طنا من السولار، و1,266 طنا من البنزين، وذلك في الفترة قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.