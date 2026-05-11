قررت الحكومة العراقية رفع الحظر المفروض على استيراد بيض المائدة من جميع دول العالم يمثل خطوة مهمة لفتح آفاق تصديرية جديدة أمام المنتج المصري، خاصة في ظل ما يتمتع به من جودة وقدرة تنافسية تؤهله للنفاذ إلى أسواق إقليمية واعدة.

وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن القرار العراقي يتيح للمصدرين المصريين البدء فورًا في تصدير منتج بيض المائدة إلى السوق العراقي، بما يعزز فرص الشركات المصرية في التوسع الخارجي وزيادة حجم الصادرات الغذائية خلال الفترة المقبلة.

وأشار المجلس إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المشتركة بين المجلس التصديري للصناعات الغذائية والتمثيل التجاري المصري ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، من أجل إزالة المعوقات أمام الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الغذائية ذات الفرص الواعدة.

وأضاف أن السوق العراقي يعد من الأسواق المهمة للمنتجات الغذائية المصرية والذي سجل ٢٣٦ مليون دولار صادرات في عام ٢٠٢٥ خاصة مع ارتفاع الطلب الاستهلاكي، ووجود فرص حقيقية أمام المنتجات المصرية التي تتمتع بجودة وسعر تنافسي وقدرة على تلبية احتياجات المستوردين.

وأوضح أن رفع الحظر يبعث برسالة إيجابية للقطاع الخاص المصري، مفادها أن هناك تحركًا مستمرًا لدعم المصدرين وتهيئة المناخ أمامهم للوصول إلى أسواق جديدة، مؤكدًا أن المجلس سيواصل دوره في إبلاغ الشركات الأعضاء بالفرص التصديرية المتاحة ومساعدتها على الاستفادة منها.

وشدد على أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية تمتلك فرصًا كبيرة للنمو في الأسواق العربية، خاصة مع تطور جودة الإنتاج المحلي، والتزام الشركات المصرية بالمعايير المطلوبة في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن فتح السوق العراقي أمام بيض المائدة يمكن أن يمثل بداية لتوسع أكبر في صادرات المنتجات الغذائية المصرية ذات القيمة المضافة