مصرع عنصر إجرامي وضبط تشكيل للتنقيب عن الذهب بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة بقنا

لقي عنصر إجرامي مصرعه، فيما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في التنقيب غير المشروع عن خام الذهب، عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة قنا.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام تشكيل عصابي يضم 25 عنصرًا إجراميًا، بينهم 8 يحملون جنسية إحدى الدول، بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وإدارة وتشغيل مواقع للطواحين المستخدمة في طحن أحجار الكوارتز الناتجة عن أعمال التنقيب.

وتبين أن نشاط التشكيل كان يتم بالمنطقة الجبلية المتاخمة للظهير الصحراوي الشرقي بدائرة مركز شرطة قوص بمحافظة قنا.

تم استهداف عناصر التشكيل بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، ما دفع القوات إلى التعامل معهم.

وأسفر التعامل عن مصرع أحد عناصر التشكيل، وضبط باقي المتهمين.

وعُثر بحوزة المتهمين على مدفع "آر بي جي"، و2 رشاش متعدد، و10 بنادق آلية، وكمية كبيرة من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، بالإضافة إلى 2 كيلو جرام من مخدر الشابو، ومبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية.

كما تم ضبط 13 طاحونة تُستخدم في نشاطهم الإجرامي، وتمت إزالتها، إلى جانب حفار، و7 سيارات نقل، و7 دراجات نارية بدون لوحات معدنية، فضلًا عن المعدات والأدوات المستخدمة في أعمال التنقيب غير المشروع.

قدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.