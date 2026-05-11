بونو يعزّز صفوف الهلال قبل مواجهة النصر في الديربي

تلقى فريق الهلال دفعة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام النصر، بعد تأكد جاهزية حارسه المغربي ياسين بونو للمشاركة في لقاء الديربي، المقرر إقامته مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري السعودي.

ويدخل الهلال المباراة بطموحات كبيرة في سباق التتويج باللقب، حيث تمثل المواجهة محطة حاسمة في تحديد مسار المنافسة، خاصة في ظل الصراع المباشر مع النصر متصدر جدول الترتيب.

وبحسب ما أوردته صحيفة «الرياضية» السعودية، فإن صفوف الهلال تكتمل تقريبًا قبل اللقاء، باستثناء غياب المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، الذي يواصل برنامجه التأهيلي بسبب إصابة في العضلة الأمامية للفخذ، ما أبعده عن الجاهزية الفنية للمشاركة.

كما يغيب حمد اليامي عن المواجهة، بعدما خضع لعملية جراحية في الركبة، إثر الإصابة التي تعرض لها في مباراة التعاون ضمن الجولة العاشرة من المسابقة.

في المقابل، تأكدت جاهزية الفرنسي ثيو هيرنانديز، ليكون ضمن الخيارات المتاحة للجهاز الفني في القمة المنتظرة.

ويسعى الهلال، المنتشي بالتتويج مؤخرًا بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، إلى حصد النقاط الثلاث وتقليص الفارق مع النصر، الذي يتصدر جدول الترتيب بفارق 5 نقاط.

ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 77 نقطة، مع أفضلية خوض مباراتين مؤجلتين أمام نيوم والفيحاء، فيما يخوض النصر مواجهة الديربي قبل أن يختتم مشواره في الدوري بملاقاة ضمك في الرياض.