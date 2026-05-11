الحبس عامين لمالك كلب عقر مسنا بمنطقة المهندسين في الجيزة

قضت محكمة جنح العجوزة، بمعاقبة مالك كلب، لاتهامه بالتسبب في عقر مسن بمنطقة المهندسين، وتعرضه لإصابات بالغة بالجسد، بالحبس عامين وكفالة مالية ألف جنيه، لوقف تنفيذ الحكم لحين الاستئناف عليه.

وشمل الحكم إلزام المتهم بدفع تعويض مدني مؤقت للمجني عليه قدره 10 آلاف جنيه.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم شاب ببلاغ يتضرر فيه من مالك عدد من الكلاب الشرسة، لاتهامه بالإهمال وتعريض حياة السكان للخطر، بعدما هاجم أحد الكلاب والده المسن أعلى سطح العقار محل سكنه بمنطقة المهندسين، وتسبب في إصابته بإصابات بالغة ومتفرقة بالجسد.

وجاء في البلاغ أن المتهم كان يربي الكلاب أعلى سطح العقار دون اتخاذ أي إجراءات تأمين أو وسائل حماية كافية، رغم تضرر السكان المتكرر من وجودها، وسبق مطالبته أكثر من مرة بضرورة إحكام السيطرة عليها وربطها بسلاسل، إلا أنه لم يستجب لذلك.

وأضاف مقدم البلاغ أن الكلب هاجم والده بشكل مفاجئ، ما أدى إلى إصابته بجروح وتهتكات متفرقة بالجسد، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما أشار إلى أن حالة والده الصحية ظلت غير مستقرة لفترة بسبب خطورة الإصابات التي لحقت به.