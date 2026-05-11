وزارتا النقل والثقافة تقدمان عروضا فنية بمحطة مترو السيدة زينب

شهدت محطة مترو أنفاق السيدة زينب بالخط الأول، اليوم الاثنين، حدثا فنيا وثقافيا استثنائيا، ضمن فعاليات التعاون المشترك بين وزارة النقل ووزارة الثقافة، بدعم ورعاية الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة؛ حيث تحولت أروقة المحطة إلى مسرح مفتوح ينبض بالفن والبهجة والإنسانية، في مشهد حضاري غير مسبوق نال إعجاب وتفاعل الركاب.

وتضمنت الفعاليات، بحسب بيان اليوم، عروضا غنائية وفنية مبهرة قدمها كورال "بنكمل بعض" لدمج ذوي القدرات الخاصة، الذين أبدعوا في تقديم لوحات فنية ورسائل إنسانية مؤثرة أكدت قدرة الإرادة والموهبة على صناعة الإبداع، إلى جانب عروض العرائس والأراجوز التي قدمتها فرقة "كروكي" دعما لأطفال المستشفيات، والتي نجحت في رسم البهجة والابتسامة على وجوه الأطفال والأسر داخل المحطة.

وأكد علي الفضالي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن هذه الفعاليات تأتي تنفيذا لتوجيهات الوزير، بضرورة تحويل مرافق النقل الجماعي إلى منصات حضارية وثقافية تعكس الوجه المشرق للدولة المصرية الحديثة، وتساهم في نشر الوعي والثقافة والفنون، وترسيخ قيم الإنسانية والتكافل المجتمعي داخل المرافق العامة.

وشهدت الاحتفالية حالة كبيرة من التفاعل والإشادة من جمهور الركاب، الذين حرصوا على التوقف لمتابعة الفقرات الفنية والتقاط الصور التذكارية مع المشاركين، وسط أجواء من السعادة والانبهار بما شاهدوه داخل محطة المترو، في صورة تؤكد نجاح الدولة في دمج الفن والثقافة في الحياة اليومية للمواطنين، وتحويل رحلة المترو إلى تجربة إنسانية وثقافية متكاملة.

وأشار البيان إلى أن فرقة "بنكمل بعض" قدمت عروضا غنائية متميزة لاقت تصفيقا وإشادة واسعة من الحضور، فيما نجحت عروض فرقة "كروكي" في جذب الأطفال وإدخال الفرحة إلى قلوبهم، خاصة مع قرب محطة السيدة زينب من عدد من مستشفيات الأطفال، لتتحول المحطة إلى لوحة مصرية نابضة بالحياة تجمع بين الفن والتراث والدعم الإنساني.

ونوه بأن هذه الفعالية تأتي امتدادا لسلسلة النجاحات التي شهدتها محطات المترو خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت عروض المزمار البلدي والفلكلور الصعيدي وعروض الأطفال وذوي القدرات الخاصة بمحطات جامعة القاهرة وجمال عبدالناصر، والتي حظيت بإشادة واسعة من الركاب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت شركة المترو استمرارها في تنظيم المزيد من الفعاليات الثقافية والفنية داخل المحطات، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يساهم في الارتقاء بجودة الحياة اليومية للمواطنين، ويعكس رؤية الجمهورية الجديدة في بناء الإنسان المصري وتعزيز دور القوة الناعمة في المجتمع.