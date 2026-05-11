المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة قد وضعت نفسها في موقع التهديد الأكبر للسلم والأمن الدوليين

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بأن إيران أثبتت أنها قوة مسئولة في المنطقة، وفي الوقت ذاته قوة مناهضة للاستكبار والبلطجة، مؤكداً أن الشعب الإيراني يرفض الاستكبار ويكفي النظر إلى أفعاله، متسائلا: "هل نحن من هاجم أمريكا؟ وهل نحن من قتلنا 170 إنسانا بريئا في يوم واحد على بعد آلاف الأميال؟".

وجاءت تصريحات بقائي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده، اليوم الاثنين، لاستعراض أبرز المواقف والقرارات والإجراءات التي اتخذها السلك الدبلوماسي خلال الأسبوع الماضي.

وردا على المزاعم الأمريكية بأن إيران "قوة استبدادية" في منطقة غرب آسيا، قال بقائي: "إن إيران أثبتت أنها قوة مسئولة في المنطقة، وفي الوقت ذاته قوة مناهضة للاستكبار والبلطجة"، مؤكدا أن الشعب الإيراني يرفض الاستكبار، ويكفي النظر إلى أفعاله وأدائه لإدراك ذلك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا).

وأضاف بقائي أن "مجرد وجود الولايات المتحدة وقواعدها العسكرية في المنطقة يمثل بحد ذاته دوامة من العنف والاستبداد. لذا، فليكن واضحا للجميع أن هذا الخطاب لا يُغير من حقيقة أن الولايات المتحدة قد وضعت نفسها في موقع التهديد الأكبر للسلم والأمن الدوليين".

وفيما يتعلق بالرد الإيراني على الاقتراح الأمريكي الذي قُدم للجانب الأمريكي أمس عبر الوسيط الباكستاني، وتصريحات الرئيس الأمريكي بشأنه الليلة الماضية، أوضح بقائي أن "محتوى الاقتراح الإيراني كان معقولا ومسئولا ومنطقيا ويأخذ مصالح المنطقة كلها في الاعتبار بما في ذلك تأمين الملاحة الآمنة في مضيق هرمز وإرساء الأمن في المنطقة بما فيها لبنان، وهذه المقترحات كانت سخية ولمصلحة إيران والمنطقة والعالم أجمع".

وحول إرسال مصر مقاتلات الى الإمارات، قال بقائي: "علاقتنا مع مصر قائمة على الاحترام المتبادل، والتواصل مستمر بين وزيري الخارجية بشأن مختلف القضايا، الثنائية والإقليمية. وفي الوقت نفسه، فإن ما يتعلق بالأمن والاستقرار الإقليميين فإنه يخص دول المنطقة حصرا".

وشدد على أن "موقف ايران المبدئي هو أن أي تدخل يقوض الأمن الإقليمي ويخل بالثقة الإقليمية فهو مرفوض من وجهة نظرنا، بغض النظر عن الجهة التي تقوم به. ويجب ضمان الأمن الإقليمي من جانب دول المنطقة وتعزيز الثقة الجماعية فيما بينها وليس عبر وجود قوات أجنبية."

ولفت إلى أن "هذا هو نوع الأمن الذي يمكن الاعتماد عليه حقا، حيث أظهرت تطورات الستين يوما الماضية أن الأمن الذي يعتمد على وجود قوات أجنبية في المنطقة لن يؤدي إلا إلى تفاقم انعدام الأمن ولن يفيد منطقتنا بأي شكل من الأشكال".