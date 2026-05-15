حسام و إبراهيم: لو عاد الزمان لاخترنا الاحتراف بدلا من الأهلي

استعاد التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن ذكرياتهما مع منتخب مصر، بداية من التأهل إلى كأس العالم 1990 وحتى رحلة الاحتراف، كما تحدثا عن الأمور التي كانا يتمنيان تغييرها إذا عادت بهما السنوات إلى الوراء.

وقال حسام حسن، في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "استاد القاهرة له هيبة كبيرة ومكانة تاريخية، وكان حلم بالنسبة لنا في صغرنا أن نتواجد فيه، وتمثيل مصر شرف وفخر كبير لأي لاعب، كنا نؤدي واجب علينا، وربنا وهبنا موهبة، والحمد لله استطعنا إسعاد الجماهير المصرية ونمثل بلدنا بشكل إيجابي".

وأضاف: "إبراهيم حسن أفضل ظهير أيمن في تاريخ مصر، ويكفي إنه مثّل منتخب العالم 3 مرات، ونتمنى نشوف لاعب في مركز الظهير الأيمن يتعلم من إمكانياته وخبراته، وكان هناك مدرب هولندي يرى أن إبراهيم يستطيع يلعب في مركز رقم 10، نحن الاثنين لعبنا مع بعضنا قبل ذلك كمهاجمين".

وأتم حسام حسن تصريحاته قائلًا: "وقعت في سبورتنج لشبونة قبل كأس العالم 1990، ولو عاد بي الزمان لن أعود من الاحتراف للعب في الأهلي".

بينما قال إبراهيم حسن: "استاد القاهرة شهد تاريخًا كبيرًا جدًا وتأهلنا لكأس العالم 90 من هنا، أتذكر الحكم وهو يطلق صافرة مباراة الجزائر وكانت مباراة فاصلو، وأكون سعيدًا جدًا بهذا التاريخ".

وواصل إبراهيم: "نحن لا نقبل الدلع أو مجاراة اللاعبين، ربما أجهزة أخرة تقبل ذلك ولكننا لا نخاف من أحد، نحترم الجميع ونحتوي أي لاعب مثل الآخرين".

وأتم : "لو عاد بنا الزمان كنا لنستمر في الاحتراف ولما كنا عدنا لـ مصر، احتراف اللاعب المصري في وقتنا كان أصعب من الوقت الحالي ولا يتابعه أحد مثل الآن، وكان صعب في وقتنا أن نلعب في فرنسا مثلًا".