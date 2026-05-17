قطر والسعودية تبحثان جهود خفض التصعيد في المنطقة

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الأحد، مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، جهود خفض التصعيد في المنطقة، وتطورات الأوضاع الإقليمية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير القطري، استعرض فيه الجانبان علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وفق بيان للخارجية القطرية.

كما ناقش الجانبان "تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة"، حسب البيان.

ونقل البيان، عن الوزير القطري تأكيده على أهمية "تجاوب كل الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد".

ومساء السبت، لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددا، بتجديد التصعيد العسكري ضد إيران في ظل تعثر التوصل إلى اتفاق معها، حيث نشر، على منصته "تروث سوشيال"، صورة تظهر سفنا حربية، بينها قارب يرفع العلم الإيراني، مع عبارة "الهدوء ما قبل العاصفة".

فيما قال الجمعة، في منشور على المنصة ذاتها، إن حملته العسكرية ضد إيران "ستستمر".

وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما في ذلك الموانئ الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.