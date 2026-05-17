قوات الاحتلال تعتقل عددا من المقدسيين بعد اعتداء مستوطنين عليهم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، عددا من الفلسطينيين، بينهم أطفال، عقب اعتداء مستوطنين عليهم في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وقالت محافظة القدس - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل رضا عودة (16 عاماً) من البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بعد اعتداء المستوطنين عليه وعلى المواطنين، مبينة أنه يعاني من مشاكل صحية ويحتاج إلى متابعة طبية وأدوية بشكل مستمر.

كما اعتقلت شرطة الاحتلال عددًا من المقدسيين، بينهم المسن أكرم زغير (64 عاماً)، عقب اعتداء المستوطنين عليه داخل متجره في البلدة القديمة.

واعتقلت أيضاً الطفل عبد الرحمن مسودة من البلدة القديمة، رغم إصابته بجروح في الرأس نتيجة اعتداء المستوطنين عليه، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقًا.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون، مركبات الفلسطينيين شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين المارة على الطريق الواصل بين مدينتي رام الله ونابلس، قرب مستوطنة "شيلو" المقامة على أراضي شمال شرق رام الله بالحجارة، دون أن يبلغ عن إصابات أو أضرار مادية.