مقتل ضابط عسكري إسرائيلي في هجوم بطائرة مسيرة لحزب الله في جنوب لبنان

قتل ضابط عسكري إسرائيلي في جنوب لبنان، حسبما قال الجيش الإسرائيلي يوم السبت.

ووفقاً للجيش، فإن الضابط، الذي تم تحديده على أنه ماعوز إسرائيل ريكاناتي،24 عاما، كان قائدا في لواء جولاني للمشاة.

وذكرت قناة "كان" التلفزيونية المملوكة للدولة في إسرائيل أن ريكاناتي قتل يوم الجمعة عندما ضربت طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقها حزب الله اللبناني المسلح القوات الإسرائيلية العاملة في قرية دير سريان بالقرب من نهر الليطاني في منطقة أمنية تخضع للسيطرة الإسرائيلية في جنوب لبنان.

وقال التقرير إن جنديا إسرائيليا آخر أصيب بجروح طفيفة في الهجوم.

وقالت قناة "كان" إن القوات الإسرائيلية تعرضت لنيران طائرات مسيرة وقذائف هاون من حزب الله استمرت لساعات، مما دفع إسرائيل إلى شن ضربات مضادة في المنطقة.

وقالت الهيئة الإذاعية إن 20 جندياً إسرائيلياً قُتلوا في جنوب لبنان منذ اندلاع الحرب مع إيران في 28 فبراير/شباط، مما أدى إلى تجدد الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله على طول الجبهة اللبنانية.