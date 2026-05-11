أظهرت بيانات مكتب الإحصاء في ليتوانيا، اليوم الاثنين، ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين في البلاد خلال أبريل الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين ونصف، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع تكاليف النقل.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.3% على أساس سنوي خلال أبريل الماضي، مقارنة بارتفاع بنسبة 4.8% في مارس الماضي، كما يعد هذا أعلى معدل تضخم منذ أغسطس 2023، عندما بلغت الزيادة 6.2%.

وارتفعت تكاليف النقل وحدها بنسبة 14.2% مقارنة بالعام الماضي، وسط ارتفاع أسعار الوقود.

وارتفعت تكاليف المرافق بنسبة 7.1%، كما ارتفعت تكاليف الرعاية الصحية بنسبة 2.8%.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.9% فقط، فيما تراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0.4%.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% على أساس شهري خلال أبريل الماضي، مقارنة بارتفاع بنسبة 1.5% في مارس الماضي.