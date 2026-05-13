التحالف الإسلامي يطلق مبادرة لتقديم تجهيزات عسكرية للقوات المخصصة لمحاربة الإرهاب في توجو

أطلق التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يوم الثلاثاء، في العاصمة التوجولية لومي، مبادرة تقديم تجهيزات عسكرية للقوات المخصصة لمحاربة الإرهاب (دعم)، وذلك ضمن المبادرات الاستراتيجية التابعة للمجال العسكري في التحالف الإسلامي، والهادفة إلى تعزيز جاهزية القوات الوطنية للدول الأعضاء ورفع كفاءتها العملياتية في مواجهة التهديدات الإرهابية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتأتي مبادرة (دعم) في إطار جهود التحالف الإسلامي المتواصلة لتعزيز القدرات العسكرية للدول الأعضاء، ودعم جاهزيتها العملياتية في مجال محاربة الإرهاب، عبر توفير تجهيزات ومستلزمات عسكرية متخصصة وتقنيات حديثة ودعم لوجستي متكامل يسهم في رفع كفاءة الأداء الميداني.

وتهدف المبادرة إلى بناء إطار عملي متكامل لتطوير القدرات القتالية، وتمكين الجهات المعنية من الاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات العسكرية الحديثة.

وأوضح وزير الأمن والحماية المدنية في توجو كاليكست أتوسي مادجولبا أن الإرهاب لا يزال يُشكّل أحد أخطر التحديات التي تواجه الدول، مؤكدًا أن مواجهة هذه التهديدات العابرة للحدود تتطلب تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك والتنسيق متعدد الأطراف.

وأشاد بـ"المقاربة المتكاملة التي يعتمدها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مجالاته الفكرية والإعلامية والعسكرية ومحاربة تمويل الإرهاب".