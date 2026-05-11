مساعد وزير الداخلية الأسبق: عقوبة التحرش بالأطفال تصل إلى الإعدام

قال اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الدستور المصري عرّف هيئة الشرطة، بأنها هيئة مدنية نظامية تختص بالمحافظة على النظام العام والممتلكات والأموال والأعراض وتوفر السكينية.

ولفت خلال تصريحات على برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، إلى هيئة الشرطة مسئولة عن مكافحة كل أشكال الجريمة، سواء كانت جنائية أو سياسية، بالإضافة إلى ضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

وأضاف أن عقوبة التحرش بالأطفال وفق قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، تصل إلى الإعدام ، مستشهدًا بالوقائع السابقة بالإسكندرية والعبور.

ونوّه إلى خطر وقائع التحرش بالأطفال، قائلًا: «أنا بهد كيان مش أسرة واحدة، أنا بهد كيانات الأسر المصرية كلها بالكامل، لأن كل واحد مننا بيضع نفسه مكان ولي الأمر اللي حصل في ابنه وحصل في بنتها هذه الواقعة».

وأوضح أن وزارة الداخلية تتدخل للتعامل مع الوقائع داخل المدارس إذا تم إبلاغها، مضيفًا أن تطبيق الكتاب الدوري الصادر مؤخرًا من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، سيُنهي القضايا المتعلقة بالأطفال.

وأشار إلى أن تطبيق آلية وضع الكاميرات بمختلف مناطق المدارس، كالفصول، والممرات، والساحات، وتخصيص مشرفين بجميع طوابق المدرسة، وتواجد العاملات عند دورات المياه، بالإضافة للمشرفين داخل سيارات النقل، سيُنهي وقائع الاعتداء على الأطفال.

ونوّه إلى أن جميع واقع الاعتداء على الأطفال ظهرت بالتزامن مع نهاية العام الدراسي، متوقعًا أن تقوم وزارة التربية والتعليم خلال فصل الصيف، بوضع آلية أمنية لجميع المدارس لتجنب تكرار هذه الوقائع، معلقًا:«إحنا مبنتكلمش على طفل ولا طفلة إحنا بنتكلم عن الأسر المصرية».