الطفل علي السكري يروي كواليس مشاركته في «اللون الأزرق»: كنت أصطحب الاسكوتر والكرة لموقع التصوير

قال الطفل علي السكري بطل مسلسل "اللون الأزرق" إنه أحب تجربة مشاركته في العمل، مضيفًا أن كواليس التصوير كانت مليئة بالود والمرح بين فريق العمل.

وأضاف "السكري" عبر برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، أمس الأحد، أنه كان يشعر بمحبة الجميع داخل التصوير، وكانوا يتعاملون معه بشكل لطيف، حيث كانوا يمزحون ويلعبون معه، وكان يصطحب الاسكوتر والكرة للعب بهما.

وتابع أن تدريبات التمثيل كانت تتم داخل مكتب الإنتاج، لافتًا إلى أنه اجتاز اختبار الأداء "الأوديشن" وجرى اختياره للدور، ثم تم التواصل مع والدته لإبلاغها باختياره كبطل للمسلسل، وهو ما أسعده كثيرًا.

ولفت إلى أنه كان يتدرب على الحركات التمثيلية بشكل مستمر، وأن فريق العمل كان يساعده ويوجهه خلال التصوير.

وتحدث عن إحدى التفاصيل التي أحبها في الشخصية، وهي النظارة التي كان يرتديها، مشيرًا إلى أن فريق العمل حرص على الحفاظ عليها، وتم تجهيز نسخة احتياطية منها، كما احتفظ بها بعد انتهاء التصوير كهدية تذكارية.

وفي سياق متصل، قال الطفل الممثل يوسف البدري إنه بدأ التمثيل من خلال ملاحظات والدته لموهبته في التمثيل لمن حوله داخل المنزل، قبل أن يخوض تجارب فنية مبكرة.

وأشار إلى أن أولى مشاركاته كانت في فيلمي "إيجي بيست"، و“عصابة المكس”، والجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" لافتًا إلى أن شخصيته في الحياة تجمع بين الهدوء أحيانًا والشقاوة أحيانًا أخرى.