أستاذ علم أوبئة: 4 لقاحات لفيروس هانتا قيد التجارب السريرية

كشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، عن وجود 4 لقاحات لفيروس «هانتا» قيد التجارب السريرية في الوقت الحالي.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر «إكسترا نيوز» إن أحد اللقاحات دخل في المرحلة الثانية من التجارب، موضحا أن اللقاح الأخير يحتاج إلى ما يقرب من 3 سنوات ليكون متاحا في الأسواق، إلا في حال اللجوء لتسريع الإجراءات على غرار تجربة كوفيد-19.

وشدد على ضرورة عدم تسريع إجراءات اللقاح في حالة فيروس «هانتا» من أجل التأكد التام من فعاليته، حتى وإن استغرق الأمر عامين أو ثلاثة أعوام.

وأشار إلى عدم وجود مضاد فيروسي خاص بفيروس «هانتا» حتى الآن، لافتا إلى الاعتماد على مضادات الفيروسات العامة.

وأضاف أن الإصابات الخفيفة إلى المتوسطة لا تحتاج لمضادات فيروسية ويكتفى فيها بعلاج الأعراض، بينما تتطلب الحالات المتوسطة إلى الحادة دخول المستشفى واستخدام مضادات الفيروسات العامة مع علاج الأعراض بطريقة أقوى.

وأوضح أن تقييم اللقاحات يعتمد على ما يسمى «حسابات المنفعة والمخاطر»، متسائلا عن عدد الوفيات في حال عدم تسريع لقاحات كورونا، على الرغم من حدوث مشاكل نتيجة تسريع موافقات اللقاح.

ولفت إلى أن عدم توفر لقاح كورونا في وقت قصير كان سيؤدي إلى وقوع مئات الملايين من الوفيات حول العالم، موضحا أن قبول بعض الآثار الجانبية «النادرة للغاية» يأتي مقابل المنفعة الكبرى المتمثلة في إنقاذ العالم من وباء كفيل بإحداث وفيات ضخمة.

واستشهد بالإنفلونزا الإسبانية التي أودت بحياة 50 مليون شخص، مؤكدا أنه لولا لقاح كورونا لربما وصلت الوفيات إلى تلك المعدلات.