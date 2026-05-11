وزير الدفاع الألماني يصل إلى أوكرانيا لإجراء مباحثات بشأن التعاون العسكري

وصل وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى العاصمة الأوكرانية كييف لإجراء مباحثات بشأن توسيع التعاون في مجال الصناعات العسكرية مع أوكرانيا.

وقال بيستوريوس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) مع بدء الزيارة، التي لم يعلن عنها مسبقا لأسباب أمنية، إن التركيز في المشاريع الجديدة ينصب على التطوير المشترك لأحدث أنظمة الأسلحة غير المأهولة بمختلف النطاقات.

وقال الوزير: "ألمانيا وأوكرانيا شريكتان استراتيجيتان تستفيد كل منهما من هذا التعاون. وينتج عن ذلك العديد من المشروعات الجديدة... ينصب التركيز على التطوير المشترك لأحدث الأنظمة غير المأهولة بمختلف النطاقات، وخاصة في مجال الضربات العميقة. وبهذا نعزز أمن بلدينا".

ويقصد بمصطلح "الضربات العميقة" القدرة على تدمير أهداف هجومية مهمة في عمق أراضي الدولة المعادية. ولا تزال دول حلف شمال الأطلسي الأوروبية تعاني من فجوات في القدرات المتعلقة بالأسلحة بعيدة المدى. ويرى بيستوريوس أنه من الضروري أن تسد دول الناتو هذه الفجوات بأسرع وقت ممكن.

وقال الوزير، إن الحكومة الألمانية تسعى إلى إقامة المزيد من المشروعات المشتركة الألمانية-الأوكرانية، وأضاف: "نستفيد في ذلك من خبرات الأوكرانيين في ساحات القتال. كما نخطط لدعم المطورين الذين يقدمون ابتكارات واعدة عبر منصة بريف وان".