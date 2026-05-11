أمريكا تتفاوض مع الصين في كوريا الجنوبية قبيل اجتماع شي وترامب

أعلنت وزارة التجارة في بكين اليوم الاثنين أن ممثلين عن الصين والولايات المتحدة من المقرر أن يلتقوا في جولة مفاوضات لحل نزاعهما التجاري قبيل رحلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقررة إلى بكين هذا الأسبوع.

وقالت الوزارة إن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفينج سيتوجه إلى العاصمة الكورية الجنوبية مع وفد من الثلاثاء إلى الأربعاء، وأضافت أن المحادثات ستغطي القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت الاجتماع عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس.

وقال بيسينت إنه سينطلق يوم الاثنين "لإجراء سلسلة سريعة من الاجتماعات في كل من اليابان وكوريا الجنوبية".

وذكر أنه يخطط للقاء رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي في طوكيو يوم غد الثلاثاء لمناقشة العلاقات الاقتصادية الثنائية، وكتب بيسينت أنه سيتوقف في سول يوم الأربعاء للاجتماع مع "هي" ثم يواصل رحلته للانضمام إلى ترامب في الاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

ومن المقرر أن يسافر ترامب إلى الصين من الأربعاء إلى الجمعة.

وكان بيسينت وهي قد مثلا بلديهما أيضاً في جولات سابقة من المفاوضات، وأدى النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم العام الماضي إلى فرض رسوم جمركية متبادلة، وردت الصين بضوابط على تصدير المواد الخام الرئيسية، مما أثر سلباً على الصناعات في جميع أنحاء العالم.

وكان اجتماع عُقد في بوسان بكوريا الجنوبية في نهاية أكتوبر بين شي وترامب قد أدى إلى هدنة مؤقتة في نزاع الرسوم الجمركية، ومع ذلك لا تزال القيود مثل تلك المفروضة على توريد العناصر الأرضية النادرة قائمة.