موسكو تعلن إسقاط 3556 مسيرة أوكرانية خلال أسبوع

أظهرت بيانات وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت ما لا يقل عن 3556 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي البلاد خلال الأسبوع الماضي.

وسُجل أكبر عدد من المسيرات التي تم إسقاطها يومي 6 و8 مايو الجاري، بواقع 605 و749 طائرة على التوالي، حيث استهدف الجزء الأكبر من هذه الهجمات المناطق الواقعة في القسم الأوروبي من روسيا، وذلك وفق تقديرات وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، استنادا إلى بيانات وزارة الدفاع الروسية.

يُذكر أن الدفاع الجوي الروسي كان قد اعترض ما لا يقل عن 2622 طائرة مسيرة أوكرانية في الفترة الممتدة من 27 أبريل الماضي إلى 3 مايو الجاري.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.