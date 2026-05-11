ناقلتا نفط غادرتا مضيق هرمز بعد إيقاف أجهزة التتبع

أظهرت بيانات شركة كبلر أن ناقلتي نفط أخريين محملتين بالخام غادرتا مضيق ​هرمز هذا الأسبوع بعد إيقاف تشغيل أجهزة ‌التتبع لتفادي الهجمات الإيرانية، مما يؤكد الاتجاه المتزايد نحو الحفاظ على صادرات النفط من الشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات اليوم ​الاثنين أن ناقلة النفط العملاقة بصرة ​إنرجي حملت مليوني برميل من خام زاكوم العلوي ⁠من مرفأ زيركو التابع لشركة بترول أبوظبي ​الوطنية للنفط (أدنوك) في أول مايو أيار وغادرت مضيق ​هرمز في السادس من مايو أيار.



ووفقا للبيانات، قامت السفينة التي ترفع علم بنما بتفريغ حمولتها في محطات ناقلات ​النفط في الفجيرة في الثامن من مايو أيار.

ولم ​يتضح حتى الآن الشركة التي استأجرت الناقلة التي تملكها وتديرها ‌شركة ⁠الشحن "سينوكور". ولم ترد سينوكور حتى الآن على طلب للتعليق خارج ساعات العمل.

قامت شركة أدنوك ومشتريها في الآونة الأخيرة بتسيير عدة ناقلات محملة بالنفط ​الخام عبر ​مضيق هرمز ⁠في محاولة لنقل النفط العالق في الخليج بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وفي ​سياق منفصل، أظهرت البيانات أن ناقلة ​نفط ⁠عملاقة أخرى هي "كيارا إم"، غادرت الخليج أمس الأحد مع إيقاف تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بها.

ولم ⁠يتضح حتى ​الآن أين ستقوم الناقلة ​التي ترفع علم سان مارينو بتفريغ مليوني برميل من النفط الخام ​العراقي الموجود على متنها.