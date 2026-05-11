رومينيجه يطالب بصلاحيات أوسع لحكم الفار ويدعو إلى تغيير قانون لمسة اليد قبل المونديال

أعرب كارل هاينز رومينيجه، الرئيس السابق لنادي بايرن ميونخ، عن دعمه لمنح حكام الفيديو المساعدين (فار) صلاحيات أكبر في القرارات المثيرة للجدل.

وقال رومينيجه في تصريحات لمجلة "كيكر شبورتس" اليوم الاثنين "في معظم الحالات، لا يتدخل حكم الفيديو المساعد بدون سبب. هذا يعني أن شيئاً ما قد تم التغاضي عنه أو حدث أمر ما غاب عن الأنظار في الوقت الفعلي على أرض الملعب، ولذلك، يجب أن يتخذ القرار النهائي أيضاً في غرفة التحكم، حيث يعمل أشخاص مؤهلون".

ويرى رومينيجه أن هذا الإجراء من شأنه إبعاد حكم الساحة عن الجدل وتبسيط الأمور، موضحاً "غالباً ما نجد أنفسنا أمام مشهد غير ضروري لا يؤدي إلا إلى إضاعة الوقت، ويضع المسؤولية على عاتق رجل لم يعد المسؤول الوحيد، لأن القرار قد اتُخذ في غرفة التحكم منذ فترة طويلة".

وأضاف رومينيجه أن "مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، المسؤول عن قوانين اللعبة، سيتعين عليه تعديل الفقرة ذات الصلة، بما أن القرار النهائي لا يزال حتى الآن بيد حكم الساحة".

وأكد رومينيجه معارضته التامة لفكرة إلغاء تقنية "فار" التي يطالب بها المشجعون غالباً، مشدداً بقوله "لسوء الحظ، طوال مسيرتي كلاعب وفي إدارة الأندية، شهدت الكثير من القرارات الخاطئة. لقد كنت دائماً مدافعاً قوياً عن التكنولوجيا"، مشيرا إلى أن هذه التقنية تجعل كرة القدم أكثر جدية وعدالة.

كما أشار الأسطورة الألماني وصيف كأس العالم عامي 1982 وذ986إلى ضرورة تغيير قانون لمسة اليد، موضحا "في أيامي، كانت لمسة اليد مسألة واضحة؛ أما في الوقت الحاضر، فكلها تقريباً رمادية. يجب أن تعود هذه القاعدة لتصبح واضحة تماماً، وينبغي إصلاحها بشكل عاجل، ويفضل أن يكون ذلك قبل كأس العالم".

وحذر رومينيجه من أنه "خلاف ذلك، سيكون هناك سيل من القرارات المشكوك فيها بشأن لمسات اليد التي ستؤثر في النهاية على هوية من سيُتوج بطلاً للعالم".