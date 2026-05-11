المتهم بمحاولة اغتيال ترامب خلال حفل مراسلي البيت الأبيض ينكر جميع التهم

أنكر المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس دونالد ترامب، خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض الشهر الماضي، جميع التهم الأربعة الموجهة إليه، وذلك حسبما نشرته شبكة «CNN».

ووفقًا للادعاء، فإن المتهم كول توماس ألين، اقتحم في 26 أبريل نقطة تفتيش أمنية داخل الفندق الذي استضاف الحفل، وكان بحوزته أسلحة نارية وسكاكين، بينما كان ترامب وعدد من كبار مسئولي الإدارة في طابق آخر من الفندق.

وخلال جلسة عقدت اليوم الاثنين، مثُل ألين، أمام القاضي الفيدرالي تريفور مكفادين، وقدم محاموه طلبًا بالبراءة نيابة عنه. ويواجه المتهم اتهامات بمحاولة اغتيال رئيس أمريكي والاعتداء على ضابط.

وشهدت الجلسة نقاشًا حول طلب تقدم به فريق الدفاع لتنحية المدعية العامة لمنطقة العاصمة جانين بيرو، ومسئولين آخرين عن القضية، بحجة وجودهم ضمن الحضور في الحفل، واحتمال اعتبارهم مستهدفين، وفق رواية الادعاء.

وقال محامي الدفاع يوجين أوم، إن بيرو تربطها علاقة وثيقة بترامب، معتبرًا أن ذلك يستدعي استبعادها من القضية، فيما أبدى القاضي مكفادين تشككه في اعتبار المسئولين الذين حضروا الحفل ضحايا من الناحية القانونية، مشيرًا إلى أنهم لم يشهدوا الواقعة بشكل مباشر.

كما ألمح الدفاع إلى إمكانية المطالبة بتنحية مكتب الادعاء بالكامل عن القضية، إلا أن القاضي وصف هذا الطلب بأنه «صعب للغاية»، وطلب من الادعاء تقديم رده قبل إصدار قرار نهائي بشأن الطلبات المقدمة.

ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة في القضية يوم 29 يونيو.