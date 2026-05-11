سنتكوم: ارتفاع عدد السفن التي غيرت مسارها امتثالا للحصار الأمريكي على إيران إلى 62

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد السفن التي غيرت مسارها امتثالا للحصار الأمريكي على إيران إلى 62.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»: «تراقب المدمرة الأمريكية ديلبرت دي بلاك (DDG 119) المياه الإقليمية أثناء عبورها بحر العرب، في إطار إنفاذ الحصار الأمريكي المفروض على إيران. وحوّلت قوات القيادة المركزية الأمريكية مسار 62 سفينة تجارية، وعطّلت 4 سفن منها لضمان الامتثال».

وفي وقت سابق، قال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني علي رضا سليمي، إن «طهران ستتحرك حتمًا في اتجاه كسر الحصار البحري»، وستوجه «صفعة قوية» للأعداء.

جاء ذلك تعليقًا على ما وصفه بالحصار البحري للموانئ والسواحل الجنوبية لإيران من قِبل الولايات المتحدة، بحسب ما نشره موقع «إيران إنترناشيونال»، اليوم الاثنين.

وأضاف أن وقف إطلاق النار «يجب ألا يكون من طرف واحد»، مشيرًا إلى أنه «لا بد من توجيه صفعة قوية في هذا المجال أيضًا إلى الأعداء».

وأشار إلى أن الأعداء «أثبتوا أنهم لا يفهمون سوى لغة القوة، ويجب إيقاظهم بالصفعات، لأنهم لا يستفيقون من غفلتهم عبر الدبلوماسية والحوار»، بحسب تعبيره.

واختتم سليمي بالقول: «الشيء الوحيد الذي يوقظ الأعداء هو دوي المدافع وصوت الصواريخ، وإذا تعاملنا مع الأعداء بابتسامة فسوف يصبحون أكثر جرأة واندفاعًا».

وتفرض واشنطن منذ أبريل الماضي، قيودا بحرية مشددة على الموانئ الإيرانية ضمن ضغوطها الاقتصادية والعسكرية على طهران، وسط مخاوف دولية من تأثير الأزمة على إمدادات الطاقة وأسعار النفط العالمية.