مسئولة أوروبية تتوقع أن يدعم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين

قالت مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إنها تتوقع أن يدعم وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات إضافية على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.

وأضافت كالاس، اليوم الاثنين لدى وصولها اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل: "أتوقع الاتفاق سياسيا على فرض عقوبات على المستوطنين العنيفين.. نأمل أن نتوصل لذلك".

ويشار إلى تعليق خطط فرض عقوبات على أفراد ومنظمات متورطة في توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بالإضافة إلى تجميد أصول وحظر سفر، بعدما عارضت المجر، في عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، هذه الخطوة.

وقال وزير الخارجية الإيطالي انطونيو تاجاني، إنه بعد تغيير الحكومة في بودابست أصبح من الممكن التوصل لاتفاق.

مع ذلك، اعترفت كالاس، أنه لا يوجد إجماع كاف بين الدول الأوروبية حاليا للمضى في اتخاذ المزيد من الإجراءات واسعة النطاق، حيث تطالب بعض العواصم تقييد تجارة السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.

وطالبت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمير ستينيرجار، بفرض رسوم على مثل هذه الواردات، بالإضافة إلى فرض عقوبات على "الوزراء الإسرائيليين الذين يقودون هذه المستوطنات".