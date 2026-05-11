رئيس فنلندا: حان الوقت لإجراء أوروبا اتصالات مباشرة مع روسيا

قال الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، في مقابلة مع صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، نُشرت اليوم الاثنين، إن الوقت قد حان لأن تتواصل الحكومات الأوروبية بشكل مباشر مع موسكو.

وصرح ستوب، للصحيفة قائلا: "حان الوقت لبدء الحديث مع روسيا. ولا أعلم متى سيكون ذلك".

وأفاد ستوب، بأنه يرى أن السياسة الأمريكية تجاه روسيا وأوكرانيا لم تعد متماشية مع مصالح أوروبا؛ مما يستدعي أن تتواصل أوروبا بشكل مباشر مع روسيا.

وأوضح: "لقد تحدثنا مع القادة الأوروبيين بشأن من ينبغي أن يُجري الاتصال"، مضيفا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن.

وتابع أن الجانب الأهم يتمثل في تنسيق المواقف بين الدول الأوروبية، ولا سيما فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا والمملكة المتحدة، إلى جانب دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق المجاورة لروسيا.

وقال ستوب: "سنرى ما إذا كان ذلك سيتم من خلال مبعوث خاص أو مجموعة من القادة".

وأشار إلى ثلاثة سيناريوهات محتملة لأوكرانيا هي: إما استمرار الحرب، أو وقف لإطلاق النار يتبعه اتفاق سلام، أو انهيار أحد الطرفين، والأرجح روسيا.

واستطرد الرئيس الفنلندي قائلا: "أعتقد أن إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام ليست مطروحة على الطاولة، على الأقل ليس خلال هذا العام".