مسئول ألماني يدعو إلى زيادة الضغط على متلقي الإعانات

دعا رئيس حكومة ولاية سكسونيا - أنهالت الألمانية سفين شولتسه، إلى زيادة الضغط على متلقي الإعانات الاجتماعية من الدولة.

وقال السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية: "هناك عدد كبير للغاية من الحالات التي تحصل على إعانات دون مطالبتها بأي مقابل"، مضيفا أن ذلك غير عادل تجاه من يقومون بتمويل هذه الإعانات.

وقال شولتسه: "من يكون قادرا بالكامل على العمل ويجلس في المنزل من الاثنين إلى الجمعة دون أن يفعل شيئا، لا ينبغي أن يستمر ببساطة على هذا النحو مستقبلا. يجب أن نوفر أعمالا ذات نفع عام وأن نزيد الضغط في هذا الاتجاه".

وأشار شولتسه، إلى وجود آلاف الوظائف الشاغرة في سكسونيا-أنهالت، إلى جانب كثيرين يستطيعون العمل لكنهم لا يفعلون ذلك.

وذكر شولتسه، الوظائف المتعلقة بموسم الحصاد كمثال، موضحا أن العمال المساعدين يأتون غالبا من شرق أوروبا، قائلا: "لماذا لا نستفيد من هذه الإمكانات أيضا لدى من يتلقون الإعانات حاليا؟".

وأضاف شولتسه، أن هناك أعذارا كثيرة جدا لعدم قبول العمل، مؤكدا: "الوضع القانوني سيتغير، وسأعمل على تنفيذ ذلك".