المؤسسة الليبية للنفط تعلن خروج الشريك الأجنبي نهائيا من مصفاة رأس لانوف

وقعت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اليوم الاثنين، رسميا اتفاقا نهائيا بين المؤسسة وشركة تراستا، يقضي بإنهاء الشراكة وخروج الطرف الأجنبي من شركة ليركو على أن تؤول أسهم الشريك للمؤسسة الوطنية للنفط لتعود مصفاة ومجمع رأس لانوف بالكامل إلى السيادة والإدارة الليبية.

وذكرت المؤسسة، في بيان نشرته اليوم، أن هذا يأتي بعد أكثر من عقد من النزاعات القضائية والتحكيمية الدولية.

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة مسعود سليمان، أن هذا الاتفاق ينهي رسميًا الشراكة الأجنبية داخل ليركو، ويفتح الطريق أمام إعادة هيكلة وتشغيل مجمع رأس لانوف تحت إدارة ليبية كاملة، في خطوة تُعد من احد أهم التحولات في قطاع النفط الليبي منذ عام 2011.

وأضاف أن التوصل إلى هذا الاتفاق يقفل بشكل نهائي واحداً من أكثر الملفات تعقيدًا في قطاع النفط والغاز الليبي، وعودة أحد أهم الأصول النفطية والبتروكيميائية في البلاد إلى السيطرة الليبية الكاملة، بما يمهد لبدء مرحلة جديدة من إعادة التأهيل والتشغيل والتطوير.

وبارك رئيس مجلس إدارة المؤسسة، التوصل إلى هذا الاتفاق، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق التفاوض والفرق القانونية والفنية التابعة للمؤسسة طوال سنوات النزاع.

وأكد أن ما تحقق اليوم يُعد إنجازًا وطنيًا مهمًا يعكس قدرة الكفاءات الليبية على حماية حقوق الدولة واستعادة أصولها الاستراتيجية عبر المسارات القانونية والتفاوضية.

وثمن الجهود التي بذلتها الإدارات المختصة داخل المؤسسة والشركات التابعة لها، معتبرًا أن الاتفاق يمثل بداية مرحلة جديدة لإحياء مجمع رأس لانوف وإعادته إلى موقعه كأحد أهم مراكز التكرير والصناعات البتروكيميائية في المنطقة.