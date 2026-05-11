سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت اليوم الإثنين، البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء النرويجي، تراجع تضخم أسعار المستهلكين نوعا ما في أبريل بعد تسارع في مارس.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بواقع 3.4% على أساس سنوي في أبريل، أي أبطأ من نمو بواقع 3.6% في مارس.

وتراجع التضخم القائم على قطاع الإسكان والمرافق إلى 3.6% في مارس من 4.6% في الشهر السابق عليه.

وبالمثل، تراجع نمو الأسعار السنوية في قطاع النقل إلى 2.4% من 4.2%.

ومن ناحية أخرى، نمت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية بوتيرة أسرع بلغت 6.6% مقابل 1.6% في مارس.

وأظهرت البيانات تراجع التضخم الأساسي إلى 3.2% من 3%.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين 0.4% في أبريل بعد ارتفاع بواقع 0.2% في الشهر السابق عليه.