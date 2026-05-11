 تراجع التضخم في النرويج إلى 3.4% في أبريل - بوابة الشروق
الإثنين 11 مايو 2026 1:34 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

تراجع التضخم في النرويج إلى 3.4% في أبريل

أوسلو - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 11 مايو 2026 - 1:24 م | آخر تحديث: الإثنين 11 مايو 2026 - 1:24 م

أظهرت اليوم الإثنين، البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء النرويجي، تراجع تضخم أسعار المستهلكين نوعا ما في أبريل بعد تسارع في مارس.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بواقع 3.4% على أساس سنوي في أبريل، أي أبطأ من نمو بواقع 3.6% في مارس.

وتراجع التضخم القائم على قطاع الإسكان والمرافق إلى 3.6% في مارس من 4.6% في الشهر السابق عليه.

وبالمثل، تراجع نمو الأسعار السنوية في قطاع النقل إلى 2.4% من 4.2%.

ومن ناحية أخرى، نمت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية بوتيرة أسرع بلغت 6.6% مقابل 1.6% في مارس.

وأظهرت البيانات تراجع التضخم الأساسي إلى 3.2% من 3%.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين 0.4% في أبريل بعد ارتفاع بواقع 0.2% في الشهر السابق عليه.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك