أظهرت اليوم الإثنين، البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء النرويجي، تراجع تضخم أسعار المستهلكين نوعا ما في أبريل بعد تسارع في مارس.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بواقع 3.4% على أساس سنوي في أبريل، أي أبطأ من نمو بواقع 3.6% في مارس.
وتراجع التضخم القائم على قطاع الإسكان والمرافق إلى 3.6% في مارس من 4.6% في الشهر السابق عليه.
وبالمثل، تراجع نمو الأسعار السنوية في قطاع النقل إلى 2.4% من 4.2%.
ومن ناحية أخرى، نمت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية بوتيرة أسرع بلغت 6.6% مقابل 1.6% في مارس.
وأظهرت البيانات تراجع التضخم الأساسي إلى 3.2% من 3%.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين 0.4% في أبريل بعد ارتفاع بواقع 0.2% في الشهر السابق عليه.