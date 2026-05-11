رفع البنك الوطني التشيكي (البنك المركزي)، توقعاته لعجز المالية العامة هذا العام، حيث توقع أن تصل نسبته إلى 2.7% من إجمالي الناتج المحلي، بارتفاع عن التقدير السابق الذي كانت تبلغ نسبته 2.5%، والذي كان قد نشر في فبراير الماضي.

ووفقا لجدول المؤشرات الاقتصادية الرئيسية الصادر عن البنك المركزي، اليوم الاثنين، والذي نقلته إذاعة "راديو براغ" التشيكية، فمن المتوقع أن ترتفع نسبة العجز ليصل إلى 3.1% في العام المقبل.

وأكد البنك الوطني التشيكي، أنه من المتوقع أن يستمر النمو القوي في الأجور هذا العام.

ومن المتوقع أن ترتفع الأجور الاسمية بنسبة 6.4% بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعا بنسبة 7.2% في العام الماضي.

أما من حيث القيمة الحقيقية، فمن المتوقع أن تنمو الأجور بنسبة 1. 4%، بعد أن سجلت زيادة بنسبة 4.7% في عام 2025.

ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الأجور في العام المقبل، حيث سترتفع الأجور الاسمية بنسبة 5.4% والأجور الحقيقية بنسبة 2.9%.