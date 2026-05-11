انكماش فجوة التجارة الخارجية في إستونيا خلال مارس الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء في إستونيا، اليوم الاثنين، انكماش عجز التجارة الخارجية خلال مارس الماضي مقارنة بالعام الماضي، حيث نمت الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات.

وانكمش العجز التجاري إلى 234 مليون يورو (275.5 مليون دولار ) خلال مارس الماضي مقارنة بـ268 مليون يورو خلال نفس الشهر من العام الماضي. وكانت الفجوة التجارية قد بلغت 439 مليون يورو خلال فبراير الماضي.

وارتفعت الصادرات بنسبة 8% مقارنة بالعام الماضي، والواردات بنسبة 6%.

وارتفعت الصادرات، إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 16%، في حين انخفضت للدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بنسبة 9.0%.

وبلغ العجز التجاري، خلال الربع الأول، 923 مليون يورو مقارنة بـ912 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي.