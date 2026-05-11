 السفیر الإيراني في الصین: بکین یمکنها أن تکون ضامنة لأي إتفاق - بوابة الشروق
الإثنين 11 مايو 2026 1:25 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟

النتـائـج تصويت

السفیر الإيراني في الصین: بکین یمکنها أن تکون ضامنة لأي إتفاق

طهران - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 11 مايو 2026 - 12:53 م | آخر تحديث: الإثنين 11 مايو 2026 - 12:53 م

أکد السفیر والممثل الخاص للرئیس الإيراني في الصین، عبدالرضا رحماني فضلي، أن أي إتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة یجب أن یتضمن ضمانات من القوی الکبری قائلا: "بکین یمکنها أن تکون ضامنة لأي إتفاق".

وقال السفیر رحماني فضلي، إن أي إتفاق محتمل یجب أن یکون مصحوبا بضمانات القوی الکبری، وأن یُطرح في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) اليوم الاثنين.

وأضاف أن الصین وروسیا تعتبران قوتین کبیرتین ومؤثرتین ونظرا للمکانة التي تتمتع بها الصین لدی إيران ودول منطقة الخلیج فإن بکین من شأنها أن تکون ضامنة لأي إتفاق.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك