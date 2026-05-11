السفیر الإيراني في الصین: بکین یمکنها أن تکون ضامنة لأي إتفاق

أکد السفیر والممثل الخاص للرئیس الإيراني في الصین، عبدالرضا رحماني فضلي، أن أي إتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة یجب أن یتضمن ضمانات من القوی الکبری قائلا: "بکین یمکنها أن تکون ضامنة لأي إتفاق".

وقال السفیر رحماني فضلي، إن أي إتفاق محتمل یجب أن یکون مصحوبا بضمانات القوی الکبری، وأن یُطرح في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) اليوم الاثنين.

وأضاف أن الصین وروسیا تعتبران قوتین کبیرتین ومؤثرتین ونظرا للمکانة التي تتمتع بها الصین لدی إيران ودول منطقة الخلیج فإن بکین من شأنها أن تکون ضامنة لأي إتفاق.