شحنة غاز قطرية جديدة تقترب من هرمز في طريقها إلى باكستان

تقترب ناقلة نفط أخرى محمّلة بالغاز الطبيعي المسال القطري من مضيق هرمز، بعدما تفاوضت باكستان مع إيران على إتاحة مرور عدد من الشحنات عبر الممر البحري الحيوي.

وتظهر بيانات تتبع السفن أن الناقلة «ميهزم» (Mihzem)، التي حمّلت شحنتها من منشأة «رأس لفان» أواخر فبراير، دخلت منطقة في المضيق تقول طهران إنها تقع ضمن نطاق سيطرتها.

وتبحر الناقلة حاليًا باتجاه الشمال الشرقي، فيما تشير إشارات الملاحة إلى أن وجهتها التالية هي باكستان، وذلك حسبما نشرته وكالة «بلومبرج».

وفي حال تمكنت الناقلة من العبور، فستصبح فقط ثاني شحنة من قطر تعبر المضيق منذ اندلاع حرب إيران أواخر فبراير.

وخلال الأسابيع الماضية، اضطرت بعض السفن إلى التراجع والعودة قبل إكمال رحلتها عبر المضيق، بينما تعرضت أخرى لهجمات أثناء توجهها نحو خليج عُمان.

ولم تستجب شركة «قطر للطاقة» على طلب للتعليق فورًا.

وتظهر بيانات قاعدة الشحن «إيكواسيس» (Equasis) أن الناقلة «ميهزم»، التي ترفع علم سنغافورة، تُدار من قبل وحدة تابعة لشركة «ميسك» (MISC)، والتي لم تستجب بدورها لطلب تعليق من «بلومبرج».

وأدى الإغلاق الفعلي للممر المائي إلى احتجاز نحو خُمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية داخل الخليج العربي، ما تسبب في ارتفاع الأسعار وشحّ بالإمدادات في عدد من الأسواق الآسيوية.

ولا تزال السفن تواجه مخاطر أمنية، مع فرض الحصار من قبل كلّ من إيران والولايات.

وأرسلت قطر أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما تقترب الناقلة حاليًا من باكستان.

وتشير بيانات الملاحة أيضًا إلى أن ناقلتين أخريين محمّلتين بالغاز القطري داخل الخليج العربي تتخذان من باكستان وجهةً نهائية لهما.

وتندرج هذه الشحنات ضمن اتفاق أبرمته باكستان مع إيران للحصول على إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال بهدف تلبية الطلب العاجل، بحسب ما نقلته «بلومبرج»، يوم الأحد.

وقبل اندلاع الحرب، كانت نحو ثلاث ناقلات غاز طبيعي مسال تعبر يوميًا مضيق هرمز مغادرةً الخليج العربي.