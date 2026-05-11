وزير الرياضة يلتقي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء

التقى وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الوعي الغذائي، والممارسات الغذائية السليمة، وتعزيز الاستخدام الآمن للمكملات الغذائية بين الشباب والرياضيين.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من محاور التعاون المقترحة، من بينها تنفيذ برامج توعوية داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية، وتنظيم حملات تثقيفية حول سلامة الغذاء والتغذية المتوازنة، إلى جانب رفع الوعي بالممارسات الصحيحة المتعلقة باستخدام المكملات الغذائية.

كما تم التأكيد على أهمية الحصول على مكملات غذائية مسجلة ومراقبة من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومن مصادر موثوقة وتحت إشراف متخصصين، بما يسهم في الحفاظ على صحة الشباب ودعم الأداء الرياضي السليم.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على التعاون مع الهيئة في تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تستهدف رفع مستوى الوعي الغذائي والصحي داخل مراكز الشباب والأندية والمنشآت الرياضية بمختلف المحافظات، مشيدًا بدور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في حماية صحة المستهلك والرقابة على المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق.

من جانبه، أشار طارق الهوبي إلى أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة لنشر ثقافة سلامة الغذاء وتعزيز السلوكيات الغذائية السليمة، مؤكدًا أهمية التوعية بالاستخدام الرشيد للمكملات الغذائية، خاصة في ظل التوسع في استخدامها بين الشباب والرياضيين، بما يضمن تحقيق الاستفادة المرجوة منها دون أي آثار سلبية على الصحة العامة.