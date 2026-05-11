ارتفاع أسعار النفط واستقرار الأسهم الأمريكية بعد رفض ترامب أحدث مقترح إيراني لإنهاء الحرب

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل المخاوف من استمرار حالة الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من ناحية وإيران من ناحية أخرى لفترة أطول، في حين ظلت الأسهم الأمريكية بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق في بداية تعاملات اليوم.

وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 7ر1% إلى 99ر102 دولارا للبرميل، بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أحدث مقترح إيراني لإنهاء الحرب "غير مقبول تماما".

ويضفي هذا الرفض أهمية متزايدة على زيارة ترامب المقررة للصين ولقائه بنظيره الصيني شي جين بينج في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، حيث يمكن أن يدعو ترامب الرئيس الصيني إلى الضغط على إيران لتقديم تنازلات، بفضل نفوذ الأخير الكبير لدى طهران باعتبار بلاده أكبر مشتر للنفط الخام الإيراني الخاضع للعقوبات الغربية.

يذكر أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران التي نشبت في 28 فبراير الماضي دفعت أسعار خام برنت إلى الارتفاع بشدة مقارنة بمستواها قبل الحرب وكان في حدود 70 دولارا للبرميل، كما فجرت موجة تضخم مؤلمة في الاقتصاد العالمي.

ويعود ارتفاع الأسعار إلى إغلاق مضيق هرمز على الخليج العربي والذي يمر منه نحو خمس إمدادات الطاقة العالمية.

وفي وول ستريت، لم يسجل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية أي تغيير يذكر عن مستواه القياسي الذي سجله في ختام تعاملات الأسبوع الماضي. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 73 نقطة أي بنسبة 1ر0% بحلول الساعة التاسعة 35 دقيقة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1ر0%.

وساهمت شركة الأسمدة الأمريكية موزاييك في تراجع السوق بعد إعلانها تحقيق نتائج ربع سنوية أقل كثيرا من توقعات المحللين.

وفي حين تشهد الشركة ارتفاعا كبيرا في أسعار منتجاتها، تواجه ارتفاعا كبيرا أيضا في أسعار المواد الخام التي تستخدمها نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد بسبب الحرب.

وتراجع سهم موزاييك في تعاملات الصباح بنسبة 3ر2%.

في المقابل ارتفع سهم شركة فوكس بنسبة 6ر3% بعد إعلانها تحقيق أرباح وإيرادات ربع سنوية أكبر من التوقعات.