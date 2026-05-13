استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في أغلب البنوك المحلية بعد وقت قليل من بداية تعاملات اليوم الأربعاء 13 مايو 2026.

وجاءت أسعار صرف الدولار كالتالي:

بدأ البنك المركزي تعاملات اليوم عند مستوى 52.86 جنيه للشراء، و52.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول، عند مستوى 52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع، مساويًا لختام تعاملات أمس.

كما ثبت الدولار في البنك التجاري الدولي –الأكبر في القطاع الخاص-، عند 52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.

واستقرت العملة الأمريكية عند 52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع، في بنك فيصل الإسلامي.

بينما تراجع سعر العملة فى بنك كريدى أجريكول، بنحو 8 قروش ليسجل 52.77 جنيه للشراء، و52.87 جنيه للبيع، مقارنة مع 52.85 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع، مقابل 52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع.

واستقرت العملة الخضراء في بنك اسكندرية عند 52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.

واستقر الدولار في بنك المصري الخليجي عند 52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.

وارتفعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك المحلية، فى نهاية تعاملات أمس الثلاثاء بقمية تتراوح بين 8 و23 قرشًا، وذلك بعد ارتفاعها بقيمة تتراوح بين 20 و29 قرشًا، بنهاية تعاملات أمس الأول ، على وقع تلاشى آمال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الإيرانية.