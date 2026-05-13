رستم: معهد التخطيط القومي بيت خبرة وطني ومركز فكر رائد على المستويين الوطني والإقليمي

- وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يترأس اجتماع مجلس إدارة معهد التخطيط القومي

- مجلس الإدارة يستعرض مقترح خطة عمل معهد التخطيط القومي للعام الأكاديمي 2026 - 2027

- رستم: المعهد يعتمد على تعزيز جودة الأبحاث والدراسات المبنية على الأدلة، وبناء قدرات الكوادر التخطيطية وتأهيلها وفقا لأحدث المعايير

- العربي: المعهد أصبح يعتمد بشكل متزايد على الخدمات الاستشارية المقدمة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية

ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، اجتماع مجلس إدارة المعهد، بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأعضاء مجلس الإدارة، حيث استعرض مجلس الإدارة خلال الاجتماع مقترح خطة عمل معهد التخطيط القومي للعام الأكاديمي 2026 - 2027، وتم عرض أبرز محاورها وأولوياتها البحثية، بالإضافة إلى عرض 11 بحثا جماعيا يتم تنفيذه ضمن أجندة عمل المعهد، بما يعكس تنوع الموضوعات وارتباطها بقضايا التنمية والتخطيط.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد رستم أهمية الدور الذي يقوم به معهد التخطيط القومي باعتباره الذراع البحثي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أنه يُعد بيت خبرة وطنيا ومركز فكر رائدا على المستويين الوطني والإقليمي، ويحظى بحضور دولي متميز، موضحا أن المعهد يقدم خدمات بحثية وتدريبية وتعليمية واستشارية ومجتمعية قائمة على الأدلة، بما يسهم في دعم كفاءة صنع السياسات واتخاذ القرار في مجالات التخطيط والتنمية.

وأضاف الوزير أن الأهداف الاستراتيجية لمعهد التخطيط القومي تمثل ركيزة أساسية في دعم مسيرة التنمية، حيث يركز المعهد على تعزيز جودة الأبحاث والدراسات المبنية على الأدلة، وبناء قدرات الكوادر التخطيطية وتأهيلها وفقا لأحدث المعايير.

وأشار إلى أهمية التوسع في الخدمات الاستشارية، وتعزيز الشراكات مع الجهات المحلية والدولية، بما يسهم في دعم صناعة القرار واستشراف المستقبل، إلى جانب تطوير البنية المؤسسية والتكنولوجية بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستدامة.

ومن جانبه، استعرض الدكتور أشرف العربي الجهود المبذولة لتنفيذ رؤية المعهد باعتباره مركز فكر رائدا ومؤثرا وطنيا وإقليميا ومتميزا دوليا، من خلال تقديم خدمات بحثية وتدريبية وتعليمية واستشارية ومجتمعية تنافسية قائمة على الأدلة تُعزز قدرات المجتمع، وتدعم كفاءة صنع السياسات واتخاذ القرارات في مجالات التخطيط والتنمية.

وأكد رئيس معهد التخطيط القومي أن المعهد أصبح يعتمد بشكل متزايد على الخدمات الاستشارية المقدمة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بعد أن كان الاعتماد في السابق يتركز بشكل أساسي على البرامج الأكاديمية مثل الماجستير والدبلومات المهنية، ويعكس هذا التطور نجاح المعهد في تعزيز قدرته التنافسية وتوسيع نطاق خدماته الاستشارية، ويؤكد مكانته باعتباره بيت خبرة وطنيا وإقليميا متميزا.

وأشاد الدكتور أحمد رستم بالخدمات الاستشارية التي يقدمها معهد التخطيط القومي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدا أنها تعكس تطور دور المعهد كونه بيت خبرة وطنيا داعما لصنع القرار، كما أثنى على تنوع أنشطة المعهد، إلى جانب برامجه التدريبية والأكاديمية ومبادراته في الإنتاج الرقمي والمسموع، بما يعزز دوره في نشر المعرفة ودعم قضايا التنمية.