شهيد وإصابات بتجدد خروقات الاحتلال لوقف النار في غزة

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم الأحد، بغارة إسرائيلية على خان يونس، مع مواصلة قوات الاحتلال خرق اتفاق إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات القصف وإطلاق النار المكثف في عدة مناطق من القطاع.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، أكد مصدر طبي استشهاد المواطن عبد الله أحمد أبو مصطفى، وإصابة آخرين بجروح، جراء غارة نفذتها طائرات الاحتلال على منطقة كراج رفح في خان يونس.

وأفادت مصادر محلية أن مدفعية الاحتلال قصفت صباح الأحد، المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي وجنوبي خان يونس، في حين قصفت مدفعية الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، إلى 873 شهيدًا، إضافة إلى 2543 إصابة، إلى جانب تسجيل 771 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر 2023 نحو 72,760 شهيدًا و172,645 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة للحرب المستمرة على القطاع.