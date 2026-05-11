قبطان السفينة هونديوس يشيد بصمود الركاب والطاقم في مواجهة فيروس هانتا

وجه جان دوبرو جوفسكي، قبطان السفينة السياحية هونديوس، تحية إجلال وتقدير لطاقم السفينة وركابها، مثمنا ما أبدوه من "صبر وانضباط وروح طيبة" خلال المحنة التي واجهتها السفينة في المحيط الأطلسي إثر تفشي فيروس هانتا على متنها.

وكانت السفينة هونديوس قد وصلت قبالة سواحل جزيرة تينيريفي التابعة لجزر الكناري أمس الأحد، حيث بدأت عملية إنزال الركاب والطاقم على مراحل، ومن المقرر أن تغادر الجزيرة متوجهة إلى روتردام مساء اليوم الاثنين.

وقال قبطان السفينة، في رسالة مصورة نشرتها الشركة المشغلة (أوشن وايد إكسبيديشنز): "لقد كانت الأسابيع القليلة الماضية بمثابة تحدٍ هائل لنا جميعا".

وأضاف القبطان في حديثه الموجه لكل من كان على متن السفينة: "لقد كنت شاهدا على اهتمامكم، ووحدتكم، وقوتكم الصامتة"، مشيرا إلى أن هذه التجربة أثبتت أن الناس يمكنهم الاعتماد على بعضهم البعض حتى في الظروف التي لا تتوفر فيها المساعدة الفورية.

وفي ختام رسالته، تمنى دوبرو جوفسكي لجميع الركاب رحلة عودة آمنة إلى ديارهم.