تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بعد بداية تعاملات اليوم، الأربعاء 13 مايو 2026، حيث هبط المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع كل من «إيجي إكس 100» متساوى الأوزان، ومؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70».

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» مع بداية التعاملات، بمقدار 0.22%، مسجلًا 53.939.76 نقطة.

بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 100» متساوى الأوزان بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 20.933.39 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» 0.65% ليصل إلى مستوى 15.033.4 نقطة.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات أمس الثلاثاء، على تباين في أداء مؤشراتها، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت تعاملات المصريين للشراء فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 12.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.822 تريليون جنيه.