ألمانيا: القبض على مراهق سوري بتهمة التخطيط لشن هجوم إرهابي في هامبورج

أعلن الادعاء العام في مدينة هامبورج الألمانية اليوم الاثنين، القبض على مراهق سوري يبلغ من العمر 17 عاما، للاشتباه في تخطيطه لشن "هجوم إرهابي" في المدينة الواقعة شمالي ألمانيا.

ووفقا للادعاء العام في هامبورج، فإن الشواهد التي توافرت حتى الآن تشير إلى أن تنظيم داعش يمثل بالنسبة للمتهم "مصدر إلهام" لخطته.

ويُعْتَقَد أن الشاب الصغير كان يخطط لقتل عدد غير محدد من "الكفار"، وأنه كان سيستهدف بهجومه مركزًا تجاريًا، أو حانة، أو مركزًا للشرطة.

وذكر مكتب المدعي العام أن الشاب كان ينوي تفجير عبوة ناسفة، أو استخدام زجاجات مولوتوف، أو القتل بسكين. ويُعْتَقَد أنه قام لهذا الغرض بشراء سماد ومشعل شواء وغطاء وجه وسكين استعدادًا للهجوم.