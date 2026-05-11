طالب مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري جماهير زعيم الثغر بدعم الفريق في مبارياته المتبقية أمام الأهلي في نهائي دوري سوبر السلة، بعد خسارة أول مباراتين أمام المارد الأحمر.

وقال الاتحاد السكندري في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:"يعرب مجلس إدارة النادي عن تقديره العميق لمشاعركم الصادقة، ويدرك حجم الحزن الذي أصاب الجماهير عقب خسارة فريق كرة السلة أول مباراتين في سلسلة نهائي دوري السوبر المصري".

وأضاف: "ويؤكد المجلس أن هذه المرحلة الحرجة لا تمثل نهاية الطريق، بل بداية تحدٍّ جديد يتطلب منا جميعًا الوقوف صفًا واحدًا خلف الفريق صاحب الأمجاد والبطولات في كرة السلة المصرية".

وتابع الاتحاد السكندري في بيانه: "لقد اعتدتم من فريقكم أن يكون مصدر فخر وإنجازات، وأن يرفع اسم الاتحاد السكندري عاليًا في سماء الرياضة المصرية".

وأشار: "واليوم أمامنا ثلاث مباريات حاسمة، نثق أن أبناء الاتحاد السكندري قادرون على العودة بقوة، وإثبات معدنهم الأصيل، وتحويل هذه اللحظات الصعبة إلى انتصارات تليق بتاريخهم العريق".

وأكد النادي السكندري: "إن دعمكم ومساندتكم في هذه المرحلة يمثلان الركيزة الأساسية التي يستند إليها الفريق، وهتافاتكم هي القوة التي تمنح اللاعبين العزيمة والإصرار".

واستطرد: "وإذ يناشد النادي جماهيره الوفية مواصلة دعم الفريق والجهاز الفني واللاعبين، فإنها تظل الركيزة الصلبة التي يعتمد عليها في هذه المواجهات المصيرية القادمة".

وأكمل: "ويؤكد لاعبو الفريق والجهاز الفني استمرارهم في هذه السلسلة النهائية بروح عالية وعزيمة لا تلين، ساعين بكل قوة إلى تحقيق الانتصار في المباريات القادمة، واضعين نصب أعينهم هدفًا واحدًا: العودة إلى منصات التتويج وإهداء اللقب لجماهير الاتحاد السكندري الوفية، التي كانت وستظل الداعم الحقيقي لمسيرة الفريق".

واختتم الاتحاد السكندري بيانه: "فلنكن جميعًا يدًا واحدة خلف فريقنا، نرفع أصواتنا بالدعم، ونؤمن أن الاتحاد السكندري سيعود أقوى، وسيكتب فصلًا جديدًا من المجد والبطولات، ليبقى كما عهدتموه دائمًا واجهة مشرفة لزعيم الثغر".